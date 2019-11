Antoni Macierewicz nie przywitał b. prezydenta. Politycy Lewicy komentują

Pan Antoni Macierewicz Nie wiem czy Pana zdaniem celowo czy też nie ale pominął Przywitanie pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego obecnego na sali plenarnej czy pan zgodzi się z tymi politykami Którzy twierdzą że Sobotnie Celowe ze strony Używana to było Na pewno absolutnie niegrzeczne przypomnę że to pan jako pierwszy informował o tym w mediach Mało że informowałem o tym W mediach Halo Powiedziałem panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie żeby pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Przywitał po czym dobrze czyli pan rozmawiał z panem prezydentem do Wirtualnej Polski Nie byliśmy na to oczywiście obserwowaliśmy to Wszyscy to widzieli oczywiście na Mój Pan Doda Moim powitał pa A i dawno zrozumieniu Panama Którego Sun mianował na Marszałka Seniora żeby również to Nie przywitanie byłych prezydentów bez względu na to czy byłby to Pan Czy pan Wałęsa Czy panko Jest małostkowy Niegrzeczna A myśli pan że prezydent Duda ustala o swój przekaz z Antonim Macierewiczem Tak twierdzą komentatorzy Taki kąt Wynikający Ostrego dość wystąpienia politycznego Macierewicz I koncyliacyjnego dudy był cel Znaczy Duda miał Dobrym policjantem Kolokwialnie a Macierewicz Prezydent Andrzej Duda Żeby nie było cynizm Związku z tym nie mów tego usta Jeżeli ktoś apeluje żeby podawać sobie ręce Żeby nie być psychiczne i jest prezydentem naszego kraju To Przecież nie kłam Przede wszystkim ogromny kot Wystąp Prezydent Andrzej To miało dostać w końcu Wystąpienie it Powiedziałbym wyciągniętą z wyciągniętą ręką I natychmiast potem występuje antonima Cztery po prostu to wszystko burzy Pokazuje że są dwie Polska Narodowa Którą reprezentuje reszta z którą się nie na Bo trzeba budować to jego Polska Narodowa Oburzają Wystąpień Wystąpienie które miało na celu jak Sprowokowanie Zachować powagę Jakie liczby dostała zachowana mi Haniebne Szczerze mówiąc beznadziejny Wystąpienia Marszał Ale myśli pan że to celowe Pytanie czy celowe czy to pominięcie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego który był obecny Galerii sejmowej było celowe ze strony pana marszałka Macierewicza Sporo mówiło Minionek już czas Mówiło postkomunizm Nie i zastanawiam się czy on to włączył z panem prezydentem Kwaśniewski włączył to Z lewicą w jaki sposób Czy nie Wspaniały prezydent kadencja Aleksander Kwaśniewski zasługuje na Przywidz Wysokie I to że marszałek senior celowo Powitał Uważam że Jeden z dowodów na to Jak niskiej klasy osobą jest Antoni Macierewicz myśli pan że to wystąpienie było uzgodnione z prezydentem Właśnie wystąpienie prezydenta miało być koncyliacyjny i miał stanowić silikon Między tym z tym to mówiły Antoni Macierewicz Nie sądzę żeby to było uzgodnione Myślę że nawet momentami prezydent Duda się wstydzi Macierewicza