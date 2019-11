WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze konstytucja + 2 antoni macierewiczsejm 1 godzinę temu Antoni Macierewicz mówi w Sejmie o szacunku do Konstytucji. Opozycja wybucha śmiechem i skanduje "Konstytucja" - Wspólną płaszczyzną naszej pracy jest Konstytucja. Wszyscy obywatele, zwłaszcza ci, którzy tworzą prawo, powinni szanować ustawę zasadniczą... Rozwiń Wspólną płaszczyzną dla tej pracy … Rozwiń Transkrypcja: Wspólną płaszczyzną dla tej pracy Jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Wszyscy obywatele A zwłaszcza ci Którzy stanowią prawo Muszą szanować ustawę Zasadniczą Psy artykuły Bardzo dziękuję A teraz proszę zachować ciszę Trzy artykuły Konstytucji Tworzą Prawną społeczną i moralną podstawa Naszego ładu Państwowego To artykuł 8 Artykuł 18 I Art 38 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski Artykuł 8 Gwarantuje niepodległość państwa polskiego Poprzez stwierdzenie Że to właśnie konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej I tak to rozumiał to prezydent Lech Kaczyński Mówiąc 3 Maja 2009 rok Rola Konstytucji jest szczególna Bo ona jest w Polsce Najwyższym prawem Tak jest I tak musi pozostać Konstytucję można naprawić Zmienić Ulepszać ale dzisiaj Stoi Ona ponad wszystkimi Różni Źródłami prawa Zresztą takie samo stanowisko Sformułował Trybunał Konstytucyjny pospolitej Polski Bo orzeczeniu z 11 maja 2005 roku A także W orzeczeniu z 24 listopada 2010 Artykuł 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Chroni rodzinę Rozumianą jako związek kobiety I mężczyzn Dziękuję bardzo Za poparcie Dokładnie ten przepis brzmi Małżeństwo Jako związek kobiety i mężczyzny Rodzina Macierzyństwo Znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej Żaden Żaden przepis nie jest ważniejszy Dla umacniania Demograficznego rozwoju narodu Wspierania jego spoistości I gwarantowania ładu Oraz bezpieczeństwa Społeczne I wreszcie Artykuł 38 Mówiąc o tym Że życie ludzkie jest nienaruszalne A Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi Prawną ochroną Żyć Co w sposób oczywisty Co w sposób oczywisty oznacza Ochronę życia Od poczęcia Do naturalnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Tworzą jak powiedziałem prawną Społeczną I moralną podstawę naszego ładu państwowego Jestem przekonany Że wszyscy posłowie Bez względu Opcje polityczne Zgodzą się Współdziałać to w Sejmie w oparciu o Właśnie Zasad