WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze antoni macierewicz + 3 borys budkaJarosław Kaczyńskitłit Natalia Durman 43 min. temu Antoni Macierewicz lub Jarosław Kaczyński marszałkiem seniorem? Borys Budka nie przebierał w słowach - Być zaprzysiężonym przez Antoniego Macierewicza to byłoby coś niestosownego. Mam wiele zastrzeżeń do tego, co w ostatnim czasie robił.... Rozwiń Transkrypcja: Prezydent na pewno poradzi sobie Wybory marszałka seniora ma ogromną wiedzę historyczną i polityczną darów Kaczyński jaki Antoni Macierewicz Mają ogromne zasługi jeśli chodzi o senat Kupowanie alternatorów to od tego Jarosław Kaczyński czy Antoni Macierewicz Google czy marszałkiem Powiedzieć wybór między Bo mam Szacunek Natomiast no to jest decyzja prezydenta o ile W senacie mamy sytuację jasną czytelną najstarszy wiekiem to 1 zł Tak myślę Na prezent wybierze kogoś ze swojego obozu w Przecież jest człowiekiem Jarosława Kaczyńskiego kandydaci z jego No tak na czym nie będę za prezydenta decydował Natomiast jeżeli ma Antoni Macierewicz miałbym Pierwszy Posiedzenie Simon Za przysięgam Antoniego Macierewicza Myślę że Naprawdę Coś nie Dla Chciałam wiele zastrzeżeń do tego co w ostatnim czasie robił Pan antonim Nie ujmuje Życiorys Okresie w latach 70 80 NATO To co robi Ostatnie lata To w jaki Okłamywał opinię publiczną i wmawiał ludziom Zamach jak Miliony złotych polskich podatników zmarnowana Coś to jest nie do wyjaśnienia na te chore teorie na czy to To jest policzek dla polskiego parlamentu jednak lepszy był Wybór pomiędzy złem a większym złem naprawdę jest trudnym wyborem Jarosław Kaczyński to przecież jest Osoba która Macierewicza na powrót do polityki przywiozę przecież on dał jedynkę macierewiczowi No to Między szefem Generałem AA pułkownika Czy absolutnie Szkoda że o tym dyskutujemy natomiast no pan prezydent Może podjąć decyzję Nie kontrowersyjną A więc myślę że wpisze się w scenariusz własnego obozu Natomiast dwojga złego na pewno już bym wolał Jarosława Kaczyńskiego No nie są to marszałkowie moich marzeń antonimy To jest w ogóle nie moja bajka i uważam że foty Co Jak wiele złego zrobili dla Polski Misiewiczem Wcześniej z katastrofą smoleńską Nie powinien być w Rozwiń