Antoni Dudek nie widzi poprawy. Wskazuje wywiad Zbigniewa Ziobry

- Czy dzisiaj można mówić, że to jest faktycznie Zjednoczona Prawica czy raczej "połamana prawica"? - dopytywał prowadzący program "Newsroom" WP. - Zdecydowanie to drugie - przyznał prof. Antoni Dudek. - Ja nie widzę żadnych przejawów sklejenia, np. wspólnej konferencji trzech liderów. Odnotowałem za to wywiad Zbigniewa Ziobry w jednym z tygodników wspierających Prawo i Sprawiedliwość. Wywiad ten jest w zasadzie aktem oskarżenia wobec premiera Mateusza Morawieckiego, ale pośrednio też Jarosława Kaczyńskiego. Pojawiły się tam niezwykle ostre sformułowania z ust Zbigniewa Ziobry. Wszystko wisi w powietrzu - ocenił politolog. - Stan "zjednoczenia" Prawicy będziemy obserwować w trakcie głosowań na kolejnych posiedzeniach Sejmu. Albo tam będzie większość, albo nie - przyznał prof. Antoni Dudek.

