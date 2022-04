Anonymous znów w triumfuje. Skradli dane rosyjskiego Kościoła prawosławnego

Tymczasem wyznawcy prawosławia na całym świecie apelują do Cyryla o podjęcie działań, które położą kres potwornościom, przez jakie przechodzą mieszkańcy Ukrainy w związku z wojennymi planami Putina. Przedstawiciele cerkwi spoza granic Rosji skierowali do patriarchy list otwarty, w którym zażądali, był Cyryl osobiście zaapelował do prezydenta Władimira Putina, rządu i parlamentu Rosji o "zakończenie tej bratobójczej wojny, zaprzestania rozlewu krwi i wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy".