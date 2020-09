Anna Zalewska o swoich sukcesach w MEN: mogłabym wymieniać bez końca

Margot i obraźliwy gest. Krzysztof Gawkowski: to nie służy środowiskom LGBT

- Zanim zostałam ministrem edukacji, obejmowałam mandat europosła po Dawidzie Jackiewiczu. Zostałam poproszona, by z tego mandatu zrezygnować, bo trzeba przeprowadzić reformę. Było trudno, trudniej niż myślałam. Nie żałuję ani jednego dnia w MEN. Mimo trzyletniego, zorganizowanego hejtu. Trzeba było to zrobić, a efekty zobaczymy w najbliższych latach - tłumaczyła.

Anna Zalewska o swoim dorobku w MEN. Mówi o sukcesach

Podczas rozmowy była minister została poproszona o to, by opowiedziała o swoich sukcesach podczas kierowania MEN.

- Jeśli chodzi o sukcesy, to mogłabym bez końca wymieniać. Najważniejsze to sprawa sześciolatków, które ze szkół wróciły do przedszkoli, reforma edukacji przywracająca system 8+4 i szkoły branżowe, oraz rozpoczęcie od podstaw rewolucji cyfrowej na szeroką skalę - dodała Zalewska.

- Mogę powiedzieć, że to też sukces, bo być ministrem w czasach zwyczajnych jest prosto, ale wtedy, kiedy jest kryzys, to trzeba wznieść się na wyżyny - powiedziała Zalewska. W końcu wymieniła m.in. "brak zmiany subwencji oświatowej, ale zaznaczyła, że to nie jej wina, bo nie zgodziły się na to samorządy".