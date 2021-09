Anna Zalewska gościem programu "Tłit"

- Z Unii Europejskiej to chce nas wypchnąć Donald Tusk, jego lewackie środowisko - stwierdził minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Ostro odniósł się też do przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji ws. osób LGBT. Jak mówił, "rodzic to jest ten, co zradza potomstwo".