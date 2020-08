Anna Schmidt-Rodziewicz: Moja wypowiedź stała się paliwem do walki politycznej

O Annie Schmidt-Rodziewicz zrobiło się głośno, gdy jako pełnomocnik rządu ds. równego traktowania stwierdziła, że to "mniejszość próbuje narzucić swoje prawa większości". Dodała jeszcze, że żyjemy "w czasach, w których uniwersalne wartości pewne grupy próbują wskazać jako te, które należy uznać za passé".

Wielu polityków opozycji uznało, że to słowa, które nie powinny paść z ust osoby pełniącej taką funkcję. - Gdyby kilkadziesiąt lat temu mniejszość nie narzuciła swoich praw większości nie ukończyłby pani studiów, nie byłaby pani posłanką, nie byłaby pani w rządzie. To czym się pani zajmuje teraz? - zapytała Joanna Scheuring-Wielgus.

Anna Schmidt-Rodziewicz tłumaczy swoją wypowiedź. "Potępiam agresję"

Anna Schmidt-Rodziewicz jest nie tylko pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania, ale też posłanką PiS i wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej. - Niestety moja wypowiedź, została źle zrozumiana i staje się paliwem do walki politycznej - wyjaśnia w rozmowie z WP. - W żadnej jej części nie padło odniesienie do mniejszości seksualnych i nigdy w żadnej z moich wypowiedzi nie padły ani obraźliwe, ani lekceważące słowa pod adresem LGBT - dodaje.

Wyjaśnia też, że intencją jej wypowiedzi nie było "uderzenie w mniejszości", ale zwrócenie uwagi na "próbę monopolizowania debaty publiczne, zamiast zachowania równowagi". Wśród głosów krytyki pojawiały się również oskarżenia o to, że, jako osoba odpowiedzialna w rządzie za równe traktowanie, nie zabrała głosu ani podczas kampanii prezydenckiej, gdy padły słowa Andrzeja Dudy o "ideologii LGBT" , ani podczas protestów po aresztowaniu Margot .

- W Polsce sporo się mówi o prawach mniejszości seksualnych, a pomija problemy innych grup społecznych - odpowiada na te zarzuty minister. - Uważam, że każdy temat jest ważny i każdy, kto czuje się dyskryminowany powinien znaleźć wparcie i zrozumienie bez względu na to jakie poglądy czy środowiska reprezentuje. Powinniśmy jednak podchodzić ze spokojem do dyskusji na ten temat, zamiast wypaczać wypowiedzi, które eskalują niepotrzebny konflikt - podsumowuje.

Krytyka ze strony opozycji. "Powinna stracić stanowisko"

Wypowiedź Anny Schmidt-Rodzieiwcz krytykowała nie tylko Joanna Scheuring Wielgus, ale też m.in. poseł Lewicy, prywatnie partner Roberta Biedronia, Krzysztof Śmiszek. - Rząd prawicy obsadzony jest ludźmi, którzy nie rozumieją, po co są w rządzie. Pani wiceminister kompletnie nie rozumie swoje stanowiska i zamiast zajmować się swoimi obowiązkami to, jak już coś mówi, to lepiej, żeby tego nie mówiła - stwierdził w rozmowie z Onetem.