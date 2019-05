Anglikowi skradziono rower. Odnalazł się w polskim sklepie

Marc London, mieszkaniec hrabstwa Hertfordshire we wschodniej Anglii, poszukiwał swojego wartego 9 tys. funtów roweru od sierpnia ubiegłego roku. Dzięki uporowi i determinacji, mężczyzna odnalazł swoją własność w jednym z poznańskich sklepów.

Ostatecznie udało się ustalić, że znaleziony w poznańskim sklepie jednoślad należy do Marka Londona. Anglik nie kryje zadowolenia z odzyskania zguby. - Moja determinacja, by go znaleźć oraz międzynarodowa współpraca policjantów pomogły pokonać biurokrację i odzyskać rower. Chociaż nadal nie wiemy, kto go ukradł, cieszę się, że wrócił do mnie - powiedział.