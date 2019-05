Zwłoki noworodka w rzece w Grabcu. Policja prosi o pomoc

W środę w rzece Krztynia w Grabcu (woj. śląskie) jeden z przechodniów znalazł zwłoki noworodka. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Myszkowie. Funkcjonariusze policji proszą o kontakt wszystkie osoby, które wiedzą coś na temat śmierci nowo narodzonego dziecka.

Do makabrycznego odkrycia doszło w środę, po godzinie 14. Na zwłoki natknął się jeden z przechodniów, który zawiadomił policję. - Penetracja przyległego terenu nie doprowadziła do ujawnienia żadnych śladów. Zwłoki zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach - informuje prokurator Dariusz Bereza, szef Prokuratury Rejonowej w Myszkowie.