Anglia. Śmierć polskiego nastolatka. Matka chłopca aresztowana

- Ponieważ mężczyźnie i kobiecie postawiono zarzuty, jesteśmy ograniczeni w tym, co możemy przekazać opinii publicznej, aby zapewnić uczciwość procesu sądowego. Apeluję jednak do wszystkich, którzy mają informacje na temat Sebastiana. Mogą nam one pomóc stworzyć obraz jego osoby i stylu życia - powiedział lokalnym mediom.