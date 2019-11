Angela Merkel: zależy nam na "dobrym sąsiedztwie" z Rosją

Na zjeździe partyjnym CDU Angela Merkel podkreśliła wagę dobrych relacji z Rosją. Jednocześnie kanclerz Niemiec apelowała zarówno o wierność wartościom, jak i o pilnowanie krajowych interesów.

- Kiedy chcemy mieć dobre sąsiedztwo z Rosją, to jest to w naszym interesie, mimo wszelkich komplikacji, które mamy - oświadczyła Angela Merkel . Dodała jednak, że polityka zagraniczna, również w przypadku Rosji, powinna uwzględniać zarówno wartości, jak i pragmatyczne cele.

- Oczywiście, że zawsze chodzi o walkę wartości i interesów. Nasze wartości są niezniszczalne, kiedy chodzi o obronę praw człowieka na całym świecie, ale też w Chinach, (...) w Honkgkongu. Ale myślimy też o naszych interesach, gdy chodzi o to, że Chiny są naszym drugim największym partnerem handlowym. To nas zawsze wyróżniało, że łączymy wartości i interesy - przekonywała. Jak twierdzi Angela Merkel, dzięki takiemu podejściu Niemcom uda się znaleźć rozwiązania godne "świata jutra".

Zjazd CDU rozpoczął się w piątek i potrwa do soboty. W ramach chadeckiej partii doszło w ostatnim czasie do kilku różnic zdań i konfliktów interesów. Do najważniejszych kwestii spornych w partii należy kwestia wyboru kandydata na kanclerza przed wyborami do Bundestagu w 2021 roku. Szefowa ugrupowania Annegret Kramp-Karrenbauer liczy, że uzyska nominację CDU bez konieczności organizacji prawyborów. Jej partyjny rywal Friedrich Merz chce natomiast, aby o tym, kto będzie reprezentował partię, zdecydowali w głosowaniu członkowie ugrupowania.