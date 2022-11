Andrzejki 2022 już niebawem. W Polsce obchodzimy je od XVI wieku

Jedną z najpopularniejszych tradycji andrzejkowych, jest lanie wosku przez ucho od klucza. Powstały w ten sposób kształt ma stanowić podpowiedź dotyczącą przyszłego wybranka serca. Kolejną z zabaw, które są kultywowane do dzisiaj, jest ustawianie obok siebie butów należących do panien na wydaniu. Ta, której but jako pierwszy dojdzie do progu, może spodziewać się szybkiego zamążpójścia. Obecnie tradycja obchodzenia Andrzejek przybrała bardziej rozrywkową formę. W tym dniu organizowane są liczne zabawy - tradycyjne wróżby traktowane są zaś z przymrużeniem oka.