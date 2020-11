Andrzejki 2020. Wróżby andrzejkowe nieco zmieniły charakter

Andrzejki 2020. Najpopularniejsze wróżby andrzejkowe

Jakie są wróżby andrzejkowe? Co można wywróżyć?

Najbardziej znaną wróżbą związaną z andrzejkami jest lanie wosku. Uprzednio roztopiony gorący wosk lejemy przez dziurkę od klucza do miski z zimną wodą. Wosk po kontakcie z wodą momentalnie zastyga i tworzy fantazyjne kształty. To właśnie z nich wróżymy przyszłość, sprawdzając, co nam najbardziej przypominają. Najlepiej oglądać cienie na ścianie.