Andrzej Sośnierz został zapytany o to, czy głosował na syna. "Przesada"

Obu udało się dostać do Sejmu, ale z innych komitetów. Andrzej Sośnierz i jego syn Dobromir spotkali się w jednym studiu. Nie dało się ukryć różnic światopoglądowych między politykami.

- To niemoralne zabrać jednemu i oddać innemu - powiedział o 500 plus Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Kiedy jego ojciec Andrzej Sośnierz z klubu PIS zaczął bronić programu, syn zaczął kręcić głową. - Nie mogę się zgodzić. To kwintesencja zła - podkreślił.