Andrzej Sośnierz odchodzi z KP PiS. "Trwa szukanie haków na rodzinę Gowina"

Andrzej Sośnierz rozstał się z klubem parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości i zasilił nowe koło poselskie założone przez Agnieszkę Ścigaj. - Na moje odejście z klubu PiS złożył się szereg powodów, przede wszystkim polityka zdrowotna i zarządzanie pandemią (...). Poróżniły nas też inne kwestie: kariery, nepotyzm, a ostatnio prowadzenie polityki "hakowej". Chodzi o sprawy związane z prof. Maksymowiczem, prezesem NIK Marianem Banasie oraz premierem Jarosławem Gowinem - oni wszyscy mają z tym jakiś problem - mówił Andrzej Sośnierz programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk ujawnił, że obecnie "szukane są haki na syna Gowina". - To są sprawy z których nie zwierza się wprost, ja też nie znam kulis, ale są sygnały, że rodzina pana premiera jest w jakiś sposób przeszukiwana, żeby coś znaleźć. Wracamy do rozwiązań jak za czasów komuny (...). To są bardzo złe skojarzenia - dodał były wiceminister zdrowia.

