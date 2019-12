Andrzej Rozenek o absencji podczas głosowania. "Mój błąd, straciłem czujność"

Właśnie dlaczego pan nie dotarł dzisiaj rano na głosowanie moja wina po prostu wiedząc o tym że nie mamy głosowań bo taką rozpiskę dostałem Utknąłem gdzieś w jakimś korku za późno wyszedł No moja wina To nie moja nie ma tutaj żadnego sprawie Ale jak to jak to się W opozycji że będzie Będziemy Wszystko aby jednak zablokować tą stronę to ma się w ten sposób że ja zawsze jest Głosowania można to Po prostu dostałem informację że pierwsze głosowania są o 15:00 co nie zwalnia mnie z obowiązku bycia tutaj w Spóźniłem się niestety kilka Kary bo widziałem że już Levis Napisałabym między nimi na Twitterze że będzie wyjaśniać się każdy przypadek Czy już wiadomo jakie Poniesie pan albo Kto nie dotarł No tego to nie wiem tego jeszcze Ale z pewnością Wszystkim tym karą go zasłużyłem na karę najwyżej Jestem doświadczonym posłem już 4 lata w sejmie mogłem przewidzieć to że PiS wrzuci nam rano jakieś Głosowania po prostu zawiodła moja Kompozycja pokazała swoją słabe Nie nie no pamiętajmy że to jednak jest głosowanie nad porządkiem obrad a nie nad sobą stawu Oczywiście Fajnie by było wygrać chociaż takie głosowanie i była szansa na to No ale też prawda jest taka że gdybyśmy nawet wygrali to głosowanie To jutro Prawo i Sprawiedliwość zmieniło by ten porządek I wróciliśmy do punktu