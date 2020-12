Andrzej Gut-Mostowy. Spółka ministra nie publikowała ważnego dokumentu

Koniec listopada. Wirtualna Polska pyta Sąd brak sprawozdania spółki Andrzeja Guta-Mostowego. We wtorek 8 grudnia otrzymujemy odpowiedź.

Przypomnijmy, że spółka Guta-Mostowego, jak i pozostałe podmioty, w związku z COVID-19 miały w tym roku wydłużony termin złożenia dokumentów finansowych za 2019 rok. Zgromadzenie wspólników powinno je zatwierdzić najpóźniej 30 września br. Z kolei zarząd powinien złożyć je w Krajowym Rejestrze Sądowym najpóźniej do 15 października.

Jak wynika z danych KRS, spółka Sabała (właściciel hotelu oraz karczmy na Krupówkach) od początku działalności należała w 47 proc. do Andrzeja Guta-Mostowego, w 3 proc. do żony ministra Bożeny Gut-Mostowy, a w 50 proc. do wspólnika Gutów-Mostowych – Marka Furmana.