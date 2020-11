Andrzej Gut-Mostowy. Rządowa pomoc dla spółek związanych z ministrem

Pierwsza z nich powstała w 2006 r. i prowadzi ośrodek narciarski w Witowie, niedaleko Zakopanego. Jeszcze do niedawna Gut-Mostowy, poseł Porozumienia Jarosława Gowina miał w niej 299 udziałów i był większościowym udziałowcem. Przy okazji wejścia do rządu, polityk przekazał udziały żonie Bożenie Gut-Mostowy i posiada obecnie 58,5 udziałów.

Andrzej Gut-Mostowy. Pomoc z PFR

Pytane przez WP kierownictwo spółki zapewnia, że zwróciło się z wnioskiem o pomoc do PFR celem utrzymania miejsc pracy oraz pokrycia kosztów bieżących funkcjonowania spółki.

- Wnioskowane środki dofinansowania nie miały odniesienia do sezonu zimowego. W zakres naszej działalności wchodzą restauracja wraz z bazą noclegową, które funkcjonują przez cały rok. Kwota wynikała z wyliczeń dotyczących spadku obrotu we wnioskowanym okresie oraz stanu zatrudnienia – informuje nas Monika Koźlak-Koza, dyrektor ośrodka "Witów-Ski”. I jak dodaje, środki subwencji zostały na utrzymanie stanu zatrudnienia oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania. Termin rozliczenia subwencji to czerwiec 2021 r.