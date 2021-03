Andrzej Gut-Mostowy. Kolejna rządowa pomoc dla spółek związanych z ministrem

Pierwsza z nich powstała w 2006 r. i prowadzi ośrodek narciarski w Witowie, niedaleko Zakopanego. Jeszcze do niedawna Gut-Mostowy, poseł Porozumienia Jarosława Gowina miał w niej 299 udziałów i był większościowym udziałowcem. Przy okazji wejścia do rządu, polityk przekazał udziały żonie Bożenie Gut-Mostowy i posiada obecnie 58 udziałów. Małżonkowie nadal mają wspólnotę majątkową.

Spółka mówi o konieczności wsparcia

"Pomoc jaką uzyskaliśmy od Wójta Gminy Kościelisko to zwolnienie z podatku od nieruchomości za I kwartał 2021 r. Z kolei pomoc w kwocie 132 000 zł to dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników pozyskana od Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Natomiast pomoc pochodząca z PFR przeznaczona została na utrzymanie firmy w okresie ponoszonych strat od listopada 2020 roku (przygotowania się do sezonu zimowego) oraz koszty stałe funkcjonowania spółki.Pomoc z PFR jest zaliczką zwrotną z której spółka ma obowiązek się rozliczyć do października br. i zgodnie z regulaminem PFR - niewykorzystana kwota podlega zwrotowi" - informuje WP Monika Koźlak-Koza, dyrektor Stacji Narciarskiej w Witowie.