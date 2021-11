Andrzej Duda zjawi się na granicy? Paweł Szrot o aktywności prezydenta

Szef Gabinetu Prezydenta RP został zapytany o to, czy Andrzej Duda pojawi się na granicy polsko-białoruskiej. - Pan prezydent był na granicy, rozmawiał z żołnierzami i zapoznał się z sytuacją na miejscu - wskazał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Paweł Szrot. Dopytywany o to, czy teraz Andrzej Duda nie powinien po raz kolejny wybrać się na granicę, odpowiedział, aby "obserwować jego aktywność". Gość WP podkreślił, że prezydent szanuje prace osób na granicy. Wymienił m.in. funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz żołnierzy. - Z całą pewnością prezydent wysłucha tego, co oni mają do powiedzenia i skieruje do nich osobisty przekaz - mówił Szrot. Szef Gabinetu Prezydenta RP przekazał, że nie można wykluczyć również tego, że Andrzej Duda zwoła posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Niczego nie możemy wykluczyć. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Decyzje zostaną podjęte - dodał Szrot.