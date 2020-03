WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze newsroom + 2 duda andrzejRenata Mieńkowska-Norkiene oprac. Anna Kozińska 21 min. temu Andrzej Duda zgodził się na 2 mld zł dla TVP. "Po co stał z nim premier?" 2 mld zł zostaną przekazane mediom publicznym - tak zdecydował prezydent Andrzej Duda. Ogłosił to w piątek o godz. 22:30 w obecności szefa... Rozwiń Jeżeli te pieniądze idą na na to a … Rozwiń Transkrypcja: Jeżeli te pieniądze idą na na to a nie na cokolwiek innego wiesz jakby pomijam narrację Która Onkologia to też jest oczywiście opozycja eksploatuje palec lichockiej opozycja Zestawienie ładne telewizja publiczna onkologia tak które Polaków Liście jest na pewno Mikołaj Zatorze od eksploatuje bo ja mam ogromny zaraz Polskie Po prostu nie ruchliwa i nie żarliwa Amo Być ale to Ci Panowie I teraz jest Tak poproszę Który właśnie nie potrzebuję Przepraszam Jaką jaką jaką gwarancja przykład zmiany Telewizji Polskiej No właśnie ale co mam Przepraszam Telewizja Polska jest końcu niezależna od polityków czy nie jest no jeżeli stary pan premier który ma jakiekolwiek decyzję w To chyba do końca Kaczyński powinien otrzymać nagrodę za rękę Andrzej podpisuj Nie nie nie pękł Nie prawda jest taka że moim zdaniem pan prezydent Andrzej Wykorzysta Tylko żeby Trochę odpowiedzialności a pewnie Z prostego po Rzeczywiście Prezydent Andrzej Duda w takiej chwili kiedy mu Dam dwa miliardy na telewizję publiczną będą jakieś warunki A legenda W przekazie Aż tak bardzo iść Do ludzi dotrze jednak post Tak przekażę Pisał podpisał To premia Stoją ustawień jak zdejmuje trochę całe to Prezydenci Odium powiedzmy z premierem Więc jest troszeczkę tak jednak zejście z tego poziomu całkowitej odpowiedzialności Ale Powiem Panu tak jak gdyby mnie zapytał o zdanie To ja bym mu doradziła żeby zrobił kompletnie inaczej Warunkowy Przy klepał oczywiście Wtedy cała wina wpadłabym No bo wiadomo PiS ale country Miałby czyste ręce Powiedział ja Odesłałem do Trybunału Ustawa była w sensie Wham Oczywiście całkowicie czysta zaznaczone Ona jest Niemoralna ona brzydka Ona jest też z mojego punktu widzenia jako politolożką i tak wiedząc że telewizja publiczna Aktywna Sama siebie doprowadziła do prawie upa Szczerze No to ja mogę powiedzieć że tak być nie powinno to być Pieniędzy podatników nie Ale poszły okej Jest to zgodne z prawem więc pan prezydent wtedy mu Podpisać Ale to chyba nie By się nie do końca chciał na to zgodzić bo to Obciąża Moim Krótkowzroczne może Kaczyński Jest Twardogłowy żeby dopuścić taką możliwość może on Się w to mieszać może on się tym nie chciałby No Clue