Andrzej Duda zawetuje "lex TVN"? Komentarz Grzegorza Schetyny

- Zapewniam wszystkich, że będę stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad. W tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych - oznajmił prezydent Andrzej Duda. Jego słowa zostały zinterpretowane jako zapowiedź możliwego zawetowania ustawy "lex TVN". Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Grzegorz Schetyna (PO). - Nie miałem wrażenia, żeby Andrzej Duda sygnalizował brak zgody na to, co robi PiS - jego partia macierzysta. Jeśli to zrobi, to będę uważał, że stanął na wysokości zadania. Ale wszystkie jego ostatnie aktywności, decyzje, pokazują, że nie ma pomysłu na swoją prezydenturę, że jest częścią polityki PiS - stwierdził. Schetyna zabrał też głos ws. konfliktu dyplomatycznego na linii Polska-Izrael, który wybuchł po popisaniu przez prezydenta ustawy nowelizującej przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. - Andrzej Duda podpisał tę ustawę i doprowadził do ogromnego konfliktu - nie tylko dyplomatycznego, nie tylko z Izraelem, ale i z USA. Komentarz sekretarza Blinkena był bardzo jednoznaczny i bardzo twardy - podkreślił polityk PO.