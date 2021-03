Andrzej Duda zaszczepiłby się szczepionką AstraZeneca? Jego rzecznik komentuje

- Zaszczepiłbym się każdą szczepionką, jeśli tylko przyjdzie na to czas. Każdą dopuszczoną przez odpowiednie organy, i unijne, i polskie, nie rozróżniając, czy to będzie ten, czy inny producent - odparł rzecznik.

- Tak jak wspominałem, jeśli szczepionka jest dopuszczona przez odpowiednie instytucje unijne, jeśli jest dopuszczona przez odpowiednie instytucje tu, w Polsce, to naprawdę apelujemy o to, by się szczepić, to są bezpieczne szczepionki - dodał.