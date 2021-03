Szczepienia na COVID. Michał Dworczyk o rejestracji kolejnej grupy

Szczepionka AstraZeneca. Michał Dworczyk mówi o panice i decyzjach politycznych

Dworczyk mówił również o tym, że nie ma w planach, aby zwiększyć zakupy dostawy szczepionki od AstraZeneki. Tłumaczył, że w drugim kwartale do Polski łącznie trafi 15 mln sztuk szczepionki na COVID, więc jest to niepotrzebne. - Staramy się tłumaczyć i racjonalnie podchodzić do sytuacji. Mamy w UE do czynienia z pewną paniką i działaniami, które nie są oparte na faktach, rekomendacjach lekarzy i naukowców, tylko decyzjach politycznych - powiedział.