Andrzej Duda z najwyższym poparciem. "Na spadek przyjdzie czas"

Panowie Ta nasza wojna Europa Ten sądowy House Się dzieje Wzmacnia Dudę Czy też E kandydat Ja to jednak Czy osobno toczą się sprawy pis-u i wybory parlamentarne i to sondaże pokazują jeszcze PiS Wynikach SPA Spada poparcie Chaos Prezentu Który Wyborców Ale na spadek przyjdzie Moim zdaniem czas tak było dokładnie jest w poniedziałek On wystartowała kampania i Rigoletto Skuter się wyłącz Wyborcach znaczy skupiona Wyborcza Koalicji ale I bliżej było wyborów Puszczykowo ale to właśnie zaskakująco mówi pan prezes W myśleniu kandydatów raczej powinno być Ja myślałem że Duda Real Właśnie ten Że Sytuacje urzędu Najpierw próbujesz Utwardzić te bazę wybor A dopiero później z kolejnymi miesiącami z colą Tygodniami A zwłaszcza między pierwszą a drugą turą walczy o ten elektron Powiedzmy bardziej umiarkowany Elektrocentrum to się WPolityce Sprawiedliwości mówią że takowy nie Żeby poszerzyć te grupy elektoratu Zostawia Że Duda może w kolejnych miesiącach tracić ja nie wiem czy tak będzie To sondaże są dla niego dobrze bo Andrzej Duda notuje po Szerszeń jeżeli format Macierze O której się wywodzi Prawo i Sprawiedliwość Przeciwieństwo do kawy Platformy Obywatelskiej pani Małgorzaty kidawy-błońskiej która narazie nocuję poparcie mniejszą Platforma Koalicja Obywatelska platforma Musi zadbać o to żeby przetransferować to poparcie W kierunku swoi Jak Ciasto do zrobienia Małgorzata kidawa-błońska ma niewątpliwie wiele zalet które musi bardziej w tej Eksponować ona ma szansę przyciągnąć naprawdę tych Że dzisiaj jeszcze się wahają albo w ogóle nie myślą mowy Tak naprawdę jesteśmy jeszcze nieformalnej kampanii więc jest mnóstwo czasu To Się wydaje że Będzie bardzo trudno Tego względu Którzy walczą Potrzymowo Nie ma swoje Nie ma Jest Robert Śnieżka U nich znajdują mniej więcej o ten Przesąd pierwszej turze może mieć sytuację tak 2000 roku Andrzej Duda zajmie pierwsze miejsce we wszystkich 16 województw Z tego właśnie względu że tam jest idava boiska jest Kosiniak jest Biedroń jest Sopot co się dzieje Ale to to się podzieli w pierwszej turze Włączy się w dół Więc myślę że To i na pewno dobra informacja dla kawy Teta zwyżka Poparcia dla Ida koalicji Galewice Z tego względu że to są te głosy które mogą się mogą podać sumują w drugiej turze i to może jej pozwoli tylko może urlopu Dzisiaj platforma notuje poparcie coraz wyższy Zresztą jak pokazało 26 albo 7 W tym miesiącu co ty na to A w naszym tekście z Łukaszem Pawłowski na stronę Wirtualnej Polski Schetyna memy postawiliśmy tezę że nieobecność Jarosława Kaczyńskiego szkodzi jednak to był sprawiedliwości bo mi Bardzo dobrych notowań PiS konsekwen W sondażach spada My to nazwaliśmy efektem Kaczyńskiego a efektem świetlnym jest to że Grzegorz Schetyna odsunął się tak na Taki szeroki działalności politycznej wyborcy odetchnęli z ulgą ale pewno znacznie wcześniej Tylko powiedzieć że dla mnie nie wiem czy się ponownie zgodzić ale dla mnie będzie Według mnie to będzie porażka jeśli Małgorzata kidawa-błońska wyborach W pierwszej turze nie osiągnie poparcia Notowania Przez telefon Hotel stąd bo wtedy Będzie oznaczało Są wyborcy którzy są gotowi zagłosować na platformę jako całość a jednak Andy Tylko taką tezę że żadnemu kandydatowi nie uda Doścignąć w wyniku Swojej partii w wyborach Tego zdążymy na 1:00 do przykład Szymon Hołownia i ani też Czekamy na nią Ale wystarczyło zabierze 234 punkty procentowe i nagle Które się pojawiają To nie to Kidawa-błońska Platformy uśmiecham dokładnie przed wyborami w Warszawie Mówiło się że Rafał Trzaskowski zostanie za chwilę wymieniony a potem Rafał Trzaskowski Wszystkim sondażem obrót Które realizowaliśmy Ogólnopolska grupa badawcza wygrywa w pierwszej turze Wielkie zaskoczenie myślę że to jest podobny mechanizm Próbuję się zastosować Zmniejszyć wagę trochę Testowano balony przy okazji jakąś rzekło przy okazji wyborów samorządowych Zrobił fenomenalny wynik Pierwsza tura w Dzisiaj marszałek Terlecki niefrasobliwy Podyktowany politycznym Mit o tym że kuluarach mówi się o tym że kino No ja nie wiem Kuluarach mówi moja regularnie bywam wstajemy Apotek nie słyszałem ale tutaj Platforma się odbija Bo taki Sławomir nitras Bartłomiej Sienkiewicz mówią o tym że Panowie ja taką plotkę słyszałem tak że Także to nie