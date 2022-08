Andrzej Duda wybiera się do Afryki. Ekspert o aspektach tej podróży

Prezydent Andrzej Duda wybiera się w podróż do Afryki. Najbliższe cele polskiego przywódcy to Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Nigeria. Plany Andrzej Dudy skomentował w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Andrzej Byrt, były ambasador RP we Francji i w Niemczech. - Wizyty głowy państwa polskiego w innych różnych rozmaitych krajach mają na celu podtrzymanie istniejących związków pomiędzy poszczególnymi państwami - przypomniał gość WP. - Nawet jeżeli nie byłoby wojny w Ukrainie wywołanej przez Rosjan, to do obowiązków pana prezydenta należy rozsądny rozkład wizyt z punktu widzenia geograficznego - dodał rozmówca Agnieszki Kopacz-Domańskiej. Andrzej Byrt przypomniał, że to Afryka jest kontynentem o największym przyroście ludności. - To stamtąd będą pochodziły rozmaitego rodzaju wyzwania i zagrożenia dla poszczególnych krajów afrykańskich, ale też nasz Europejczyków - wskazał były ambasador RP we Francji i w Niemczech. - Wizyta pana prezydenta może mieć również dwa aspekty. Poza tym tradycyjnym utrzymywaniem relacji dyplomatycznych kulturalnych i politycznych - wskazał gość WP i dodał, że rozmawiając z przedstawicielami tych krajów, można znaleźć coś, co mogłoby być dla Polski przydatne w przypadku aktualnych zagrożeń geopolitycznych, których my również doświadczamy, np. możliwość zakupu surowców energetycznych. - Może to również dotyczyć projektów, które polska lub polscy przedsiębiorcy mogliby wnieść przez swoje inwestycje w państwach, które prezydent odwiedzi - dodał Byrt.