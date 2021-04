Andrzej Duda wezwany przez opozycję. Posłowie reagują na publikację WP

To wtedy miało dojść do złamania procedur bezpieczeństwa i - jak pisał reporter WP Szymon Jadczak - próby tuszowania okoliczności lotu Andrzeja Dudy ze względu na trwającą kampanię wyborczą.

Opozycja: Zostaliśmy oszukani

Przypomnijmy: we wtorek 20 kwietnia Wirtualna Polska ujawniła, że po incydencie, do którego doszło 2 lipca 2020 r. na lotnisku w Zielonej Górze, powstała specjalna grupa, złożona z polityków, urzędników oraz władz PLL LOT. Jak pisał Szymon Jadczak, jej celem było ukrycie przed dziennikarzami złamania przepisów dotyczących bezpieczeństwa przez kapitana samolotu, którym leciał prezydent Andrzej Duda.

- Ten lot może być instruktażowo pokazywany, jak łamane są procedury. Jak szafuje się życiem ludzkim. Jak w Polsce nie dba się o to, co najważniejsze - czyli bezpieczeństwo - mówił Marcin Kierwiński na zorganizowanej w tej sprawie konferencji prasowej w Sejmie.

Tuszowany incydent z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Radosław Fogiel reaguje na artykuł WP

Lot prezydenta: Narażono życie Andrzeja Dudy

- Deklarujemy bardzo mocno: tej sprawy nie zostawimy. Jeśli opozycja nie będzie się upominać o przestrzeganie warunków bezpieczeństwa, to ten rząd nieodpowiedzialnych ludzi doprowadzi do kolejnej katastrofy. Ta ekipa niczego się nie nauczyła - stwierdził Kierwiński.

- Załoga nie została poinformowana, że lotnisko kończy pracę o 22:00. Służba Ochrony Państwa, która ma obowiązek poinformowania PAŻP o tym, że może dojść do opóźnienia lotu, nie wykonała tego zadania. Załoga została pozbawiona sama sobie. Decyzja była podejmowana pod presją i ewidentnie mieliśmy do czynienia z próbą wymuszenia jakiejś określonej sytuacji przez kogoś z pokładu samolotu - mówił dr Lasek.

Dr Maciej Lasek pytał też: - Co zrobił Urząd Lotnictwa Cywilnego, mając wiedzę, że doszło do złamania instrukcji operacyjnej podczas lotu prezydenta 2 lipca 2020 roku? ULC nie podjął żadnych działań administracyjnych w celu sprawdzenia, w jaki sposób do tego doszło - mówił Lasek.

I dopytywał: - Co robi Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która od wielu miesięcy nie potrafi zbadać tak prostego incydentu? Przecież wszelkie informacje są na tacy. Mamy do czynienia z kolejną instytucją zastraszoną przez polityków PiS.

Polityk KO i były szef PKBWL zwrócił się bezpośrednio do wiceministra infrastruktury Marcina Horały: - Panie ministrze, przestrzeganie przepisów to nie jest kolejna "wrzutka Laska". To jest bezpieczeństwo prezydenta i pasażerów. To jest bezpieczeństwo wszystkich, którzy znajdują się w przestrzeni powietrznej. Proszę o tym pamiętać. Bo jeśli pan, panie ministrze, tego nie wie, to proszę zmienić profesję.