Andrzej Duda w prywatnym żydowskim przedszkolu. "Nikt w Polsce nie wie ile ma w sobie krwi żydowskiej"

Prezydent robi, co może, by zażegnać konflikt w Izraelem. Razem z żoną spotyka się dziś na krakowskim Kazimierzu ze społecznością żydowską. Odwiedzili działające w Centrum Społeczności Żydowskiej żydowskie przedszkole i żłobek.

- Dziękuję, że odbudowujecie swoim działaniem to, co nazwaliśmy Rzeczpospolitą Przyjaciół – powiedział Andrzej Duda podczas wizyty w Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie.

- Chciałbym kontynuować dzieło, które rozpoczął Prezydent Lech Kaczyński, który doceniał wartość kultury żydowskiej i to, co wplotła do kultury polskiej - dodał. - Kiedy myślę, dlaczego państwo Izrael jest tak silne, jestem przekonany, że bierze się to z doświadczenia Zagłady. Co się dzieje, kiedy państwa nie ma i nie może obronić swoich obywateli - mówił Duda. Wyraził też nadzieję, że Trybunał dokona interpretacji przepisów już niedługo i oba państwa przejdą do fazy pozytywnego dialogu, "w którym czasami przeszkadza polityka".