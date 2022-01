Andrzej Duda spotka się z Przemysławem Czarnkiem. Znamy szczegóły

Czy prezydent Andrzej Duda miał już chwilę, by porozmawiać z pierwszą damą o jej spotkaniu z posłankami opozycji ws. ustawy "lex Czarnek" i zmian w oświacie? - pytany był w programie "Newsroom" WP szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot. - Tak, miał chwilę i będzie jeszcze rozmawiał. Będzie też rozmawiał z ministrem Czarnkiem - odparł. Kiedy? - W tym tygodniu, na koniec tygodnia - przekazał prezydencki minister. - To będzie dyskusja o tej ustawie - nie pierwsza i nie wiem, czy ostatnia. Myślę, że Senat nie będzie się spieszył, uchwalając stanowisko do tej ustawy, więc mamy chwilę czasu. Z ministrem edukacji należy w tej sprawie porozmawiać, bo przecież są wątpliwości - podkreślił Szrot. Czy możliwe jest spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z Przemysławem Czarnkiem? - To decyzja pana prezydenta i pierwszej damy. Myślę, że jeśli pan prezydent się na to zgodzi, to nie będzie żadnego problemu - zadeklarował gość WP.