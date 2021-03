Andrzej Duda przesłuchany? Media: powodem groźby

Andrzej Duda przesłuchiwany? Media: powodem groźby

Jarosław Kaczyński zaszczepiony przeciw COVID-19. Radosław Fogiel o kulisach

Andrzej Duda a Przemysław N. Bezdomny groził śmiercią prezydentowi?

Przesłuchiwany Przemysław N. nie przyznał się do gróźb kierowanych pod adresem prezydenta. Nastolatek zeznał wówczas, że to nie on wysłał e-mail, który trafił do CBA. Jak podkreślał, nie miał żadnych powodów, by grozić głowie państwa.