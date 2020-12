Nysa. Sąd chce przesłuchać prezydenta Andrzeja Dudę. Chodzi o groźby

"Zabić prezydenta Polski. Moi ludzie właśnie pojechali go zabić” - taka wiadomość dotarła 29 czerwca 2019 roku na skrzynkę mailową Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Służby szybko ustaliły, że wiadomość wysłano z ogólnie dostępnego komputera w noclegowni dla bezdomnych w Nysie, ze skrzynki mailowej należącej do 19-letniego wówczas Przemysława N. - przypomina portal nto.pl.

19-latek był wychowankiem jednego z domów dziecka na Opolszczyźnie. Na początku czerwca, gdy opuścił placówkę, przyjechał do Nysy - do rodziny. Pod koniec miesiąca przeniósł się jednak do noclegowni dla bezdomnych. I to właśnie z niej miał wysłać mejla z pogróżkami.

Przemysław N. w śledztwie przekonywał, że to nie on wysłał maila, że nie miał żadnych powodów, by grozić prezydentowi. Przyznał, że skrzynka mailowa należy do niego, ale nie korzysta z niej, bo prawdopodobnie ktoś ją przejął i zmienił hasło dostępu. On sam nie mógł się do niej zalogować.