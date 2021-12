Andrzej Duda przemówił podczas obchodów nowego święta państwowego

Duda o patriotyzmie Wielkopolan

Prezydent podkreślał, jak istotnym dla odzyskania niepodległości było powstanie z 1918 roku. - Jako prezydent uważam, że macie prawo, by domagać się, by ten hołd powstaniu wielkopolskiemu jako wielkiej idei, która w ogromnym stopniu przyczyniła się do odrodzenia się wolnej Polski, aby cała Polska to wydarzenie czciła, jako jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości - mówił.