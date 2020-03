Andrzej Duda postawił ultimatum ws. Jacka Kurskiego. Kulisy sporu

Andrzej Duda przed podpisaniem ustawy ws. rekompensaty dla mediów publicznych postawił ultimatum ws. Jacka Kurskiego. Prezydent domagał się tego, by odwołano prezesa TVP. Teraz podano kulisy sporu pomiędzy Dudą a Kurskim.

W piątek prezydent Andrzej Duda podjął decyzję ws. ustawy przyznającej 2 mld zł mediom publicznym . - Nie miałem wątpliwości, że pieniądze są niezbędne do funkcjonowania mediów publicznych - podkreślił.

W piątek wieczorem Kurski zamieścił w sieci pismo, w którym informuje, że oddaje się do dyspozycji prezydenta. Do poniedziałku trwa głosowanie Rady Mediów Narodowych ws. odwołania Jacka Kurskiego, jednak wszystko wskazuje na to, ze los prezes TVP jest przesądzony.