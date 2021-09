Andrzej Duda: Polacy byli zgnębionym narodem, ofiarą II wojny światowej

Andrzej Duda wygłosił przemówienie na obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu. Opisując wydarzenia z tamtych tragicznych dni, wielokrotnie odnosił się do współczesności. - Nikt przyzwoity nie może się zgodzić na to, aby po dziesięcioleciach podle oskarżać Polaków o jakikolwiek, zwłaszcza instytucjonalny, udział w zbrodniach II wojny światowej. Polacy byli zgnębionym narodem, ofiarą II wojny światowej - grzmiał prezydent z mównicy. Podkreślał, że każda polska rodzina straciła kogoś w wojennej zawierusze. - To była cena, którą płaciliśmy za to, że cały czas walczono o odzyskanie niepodległości. (…) Jesteśmy z tego dumni, że się nie ugięliśmy - dodawał.