WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Śląsk

Śląsk Wideo

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 władysław kosiniak-kamysztłit Natalia Durman 57 min. temu Andrzej Duda podpisał ustawę o Funduszu Medycznym. Władysław Kosiniak-Kamysz: to pomysł mojej żony Kto wymyślił Fundusz Medyczny? - To pomysł mojej żony, która wypowiedziała go w Jasionce pod koniec lutego - powiedział w programie "Tłit"... Rozwiń może teraz będzie łatwiej bo prezy … Rozwiń Transkrypcja: może teraz będzie łatwiej bo prezydent podpisał fundusz medyczny będzie więcej pieniędzy w służbie zdrowia Rozumiem że pan przyklaskuje bo to konsekwentne realizację zobowiązań z kampanii wyborczej to jest pomysł mojej żony która wypowiedziała go w Jasionce Pod koniec lutego i pan prezydent naprędce kilka dni później zorganizował konferencję jeszcze wtedy z miejscem Szumowski mi właśnie fundusz medyczny Mieliśmy trochę inną wizję przede wszystkim te pieniądze miały iść na leczenie chorób rzadkich bo te zbiórki które odbywają się na kilka milionów co ci po prostu są uwłaczające dla rodziców dla chorych dzieci a przez to są upokarzające też dla państwa polskiego że nie potrafi O to od wielu lat zadbać z analizy wynika że fundusz medyczny nie przyniesie dużo więcej pieniędzy do systemu Opieki Zdrowotnej że to jest obcięcie w innych działach na przykład analizując budżet nfz-u na programy lekowe ma być około 400 milionów mniej na chemioterapię 200 milionów mniej na psychiatry 100 milionów mniej i z wielu oszczędności albo cięć w budżetach tworzy się tylko i wyłącznie po to żeby pan prezydent mógł realizować wtedy swoją kampanię wyborczą jeżeli ja bym chciał żeby to przyniosło efekt Chciałbym naprawdę chciałbym żeby to przyniosła efekt bo choroby rzadkie To jest cierpienie wielu osób a brak nadziei To jest kompletnie pozbawienie szans na tlen całe rodziny Ale to w takim razie dzisiaj po co prezydentem wprowadza ten fundusz Medyczny w Pana zdaniem to jest faktycznie realizacja zapowiedzi to jest tylko takie pokazywanie się coś jednak mogę czy to jest jeszcze coś innego nie to i to jest Myślę ten od tej zapowiedzi nie było o szans się schować tak mi się wydaje bo my tego pilnowali śmy tylko Liczyłem że to będą zupełnie nowe pieniądze że to będzie dużo bardziej precyzyjnie kierowane właśnie dla tych rodzin dla tych dzieci które tego wsparcia potrzebują A może się skończyć że to jest przelewanie z jednego do drugiego naczynia ale od tego nie przybędzie ani nie usprawni tofu Opieki Zdrowotnej