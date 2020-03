WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus mapa

Andrzej Duda plagiatuje Władysława Kosiniaka-Kamysza? Piotr Zgorzelski: prezydent ma parcie na ekran

Andrzej Duda po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego oświadczył, że planuje wprowadzenie zwolnień z KRUS dla rolników. Miał o to postulować podczas...

Transkrypcja: czy jest tak dzisiaj że prezydent prowadząc mimo wszystko taką nieformalną kampanię czerpie z postulatów przedstawionych wcześniej przez opozycję w tym Polskie Stronnictwo Ludowe sygnału od polityków PSL żółto prezydent po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego wychodzi do narodu zgłasza propozycje dla rolników zniesienie składek KRUS a o tym wcześniej mówił Władysław kosiniak-kamysz no tak no przecież już kilkakrotnie po wystąpieniu prezesa Władysława kosiniaka-kamysza mający niezły parcie na ekran pan prezydent biegnie do zwołuje konferencję prasową biegnie do mediów i plagiatuje postulaty Władysława kosiniaka-kamysza by się do tego przyzwyczailiśmy że pan prezydent tak bardzo implementuje nasze postulaty ale to czyni nie tylko pan prezydent ale także inne ugrupowania byśmy żeby po prostu prawa autorskie były przestrzegane właśnie ale chyba się bardziej pretensje do pana prezydenta za to że plagiatuje tak jak wyraził się Pan marszałek Władysława kosiniaka-kamysza czy raczej jesteście wdzięczni za to że on po prostu dobre propozycje bierze do siebie i przedstawię razem z rządem widzimy że jedna strona jakby mówi że emerytura bez podatku to jest ich projekcji dobrowolny ZUS Bardzo się cieszymy że dobre pomysły polskiego stronnictwa ludowego znajdują zrozumienie w innych środowiskach tylko pamiętajmy że myśmy jest zgłaszali nie będziemy tutaj że tak powiem zabijali się autorskie ale o tym trzeba pamiętać ale najważniejsze żeby te przepisy Zostały wprowadzone w życie emerytura bez podatku pod projektem obywatelskim zebraliśmy ponad 150000 podpisów dobrowolny ZUS jest naszym wobec przedsiębiorców którzy poparli nas przy projekcie koalicji polskiej Jeżeli dzisiaj o tym mówią inne ugrupowania to się z tego bardzo cieszymy Dzisiaj najważniejsze jest aby po prezydium sejmu zgodnie w konsensusie poinformować Polaków że jesteśmy gotowi do procedowania i przeprowadzenia jak najszybciej zmian które pozwolą przeżyć polskim przedsiębiorstwom przeżyć naszym rodakom bo to jest dzisiaj najważniejsze