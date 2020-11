Andrzej Duda ogłosił projekt ws. aborcji. Nieoficjalnie: Agata Duda miała w tym swój udział

- Mam inne zdanie niż prezydent Polski w tej sprawie. Dlatego nie będę komentować. Do widzenia – powiedziała nam jedynie Zofia Romaszewska, doradczyni prezydenta. To pokazuje, że w samym Pałacu Prezydenckim inicjatywa ustawodawcza ws. przepisów aborcyjnych ma również przeciwników. I nie jest do końca tak, że popierają ją wszyscy współpracownicy głowy państwa.

Burza po wyroku Trybunału. Prezydent w samoizolacji

Pytani przez nas wówczas współpracownicy głowy państwa odpowiadali, że jedynym powodem jest izolacja prezydenta związana z zakażeniem koronawirusem. Nie pomagały jednak wypowiedzi prezydenckich ministrów, takich jak Andrzeja Dery, który twierdził, że Andrzej Duda nie ma możliwości łączenia z mediami i wyrażenia swojego stanowiska. Przypomnijmy, że głowa państwa od kilku dni przebywa w ośrodku prezydenckim w Promniku. Ma wrócić do pracy w Pałacu ok. 5 - 6 listopada.

Prezydent szuka porozumienia. W tle znany doradca

Dzień później w rozmowie z dziennikarzem "Wydarzeń Polsatu” Bogdanem Rymanowskim w podobnym tonie wypowiadał się prezydent. Do rozmowy w pewnym momencie dołączyła również Pierwsza Dama. I choć wyglądało to na zupełnie przypadkowe, jak ustaliliśmy, było od początku zaplanowane.

– Nie było w tym przypadku. Prezydent swoje wystąpienie konsultował wcześniej z Marcinem Mastalerkiem. To on doradził mu główne tezy, to on namawiał Pierwszą Damę do zabrania głosu – mówi nasz informator.