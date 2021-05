Andrzej Duda oceniony bez litości. "Miałkość prezydentury jest gigantyczna"

Krzysztof Szczerski, dotychczasowy przewodniczący Biura Polityki Międzynarodowej i wieloletni współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy, ma zostać mianowany Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza za zamiarem opuszczenia Kancelarii Prezydenta przez Szczerskiego stoi sposób sprawowania prezydentury przez Andrzeja Dudę. - Miałkość prezydentury Andrzeja Dudy jest tak gigantyczna, że nikt z osób do tego przygotowanych, nie chce tam pracować, bo tam nie ma żadnej kreacji - stwierdził przewodniczący PSL w programie WP "Newsroom". Na poparcie swoich słów Kosiniak-Kamysz wskazał, że Duda nie brał czynnego udziału w rozmowach o Krajowym Planie Odbudowy. - Prezydent nie zająknął się nawet w sprawie tego, co by chciał, by się w tym projekcie znalazło - powiedział lider ludowców.

