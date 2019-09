Andrzej Duda o spotkaniu z Donaldem Trumpem. "Droga do programu bezwizowego staje dla nas otworem"

Prezydent Polski pojawił się na konferencji z przedstawicielami mediów, gdzie zaprezentował tematy, które były poruszane podczas spotkania z prezydentem USA. Rozmawiano m.in. o wizach dla Polaków podróżujących do Stanów Zjednoczonych.

Andrzej Duda przebywa w Nowym Jorku, gdzie przyleciał na 74. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Spotkał się z Donaldem Trumpem. Prezydenci Polski i USA podpisali wspólną deklarację na temat pogłębiania współpracy obronnej między krajami. Poruszono również kwestię zniesienia wiz dla Polaków, którzy podróżują do Stanów Zjednoczonych. - Właściwie wszystko jest zakończone. Za parę miesięcy uda nam się doprowadzić to do końca, jeśli dane się potwierdzą - mówił Trump.

Słowa prezydenta USA potwierdził na spotkaniu z mediami Duda. - To takie nieformalne informacje od administracji amerykańskiej, że proces ewaluacji wizowej zbliża się ku schyłkowi, bo koniec września jest tą datą graniczną. Wszystko wskazuje na to, że wymagania w tym zakresie zostały spełnione przez Polskę i Polaków - tłumaczył polski prezydent.

- W związku z tym, prawdopodobnie droga do programu wizowego staje dla nas otworem. Cieszymy się, bo gdyby rzeczywiście tak było, to być może nawet jeszcze przed końcem roku udałoby się, że tych wiz do Stanów Zjednoczonych by nie było - kontynuował. Duda podkreślił, że kwestia wiz ma "istotne znaczenie w budowaniu więzi i przyjaźni pomiędzy oboma narodami".