Andrzej Duda o napływie uchodźców. Polska pomoże Litwie chronić granice

Duda krytycznie o rządach PO-PSL

Andrzej Duda wrócił również do pomysłu przymusowej relokacji uchodźców i skrytykował poparcie dla tego pomysłu ze strony rządu PO-PSL. - Jeżeli Ci ludzie zostaną do Polski przymusowo przywiezieni, to my będziemy musieli ich przymusowo u nas zatrzymać, a ja jako prezydent się na to nie godzę - powiedział. Duda dodał, że jego zdaniem taki pomysł jest nieprzyzwoity i że "historia pokazała, że my mieliśmy rację".