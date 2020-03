WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Andrzej Duda o koronawirusie: to, że będą zgony, jest w zasadzie pewne. Paweł Szefernaker z MSWiA komentuje

Prezydent Andrzej Duda powiedział w środę, że "w zasadzie pewnie będzie to, że będą zgony z powodu koronawirusa".

Transkrypcja: A na to że będą zgony też już jesteście w rządzie pewni sytuacja na świecie pokazuje że tak że są sytuacje takie gdzie osoby szczególności osoby starsze które przebywają inne choroby osoby które mają także choroby układu oddechowego są szczególnie narażone na to żeby że mogą przechodzić w sposób dużo Gore strony słyszy apele o tym żeby nie wpadać w panikę że będziemy się racjonalnie a potem słyszę prezydenta który mówi to że będą zgony jest w zasadzie pewne to na pewno nie buduje w pokoju mówi na początku że będzie liczba zachorowań i będzie rosła i wiadomo że liczba zachorowań będzie rosła bo takie są sytuacje tak wygląda to na świecie wprowadzamy pewne procedury które mają za rozpowszechnianiu się tej choroby ale proszę bo to warto żeby też nasi słuchacze ci którzy oglądają wiedzieli No z tymi procedurami administracyjnym jej nie zatrzymamy ważne jest też osób higiena ważne żeby wszyscy się dostosowali do tych pewnych działań które są przez światową organizację zdrowia wskazywane jako te które pomagają w tym żeby choroba się nie rozpoczął w związku z tym mam nadzieję że Czyli byśmy sobie żeby tych przypadków które są w ciężkim stanie osób było jak najmniej ale będą się one zdarzać i będą w taki sposób się kończyć aczkolwiek mówię musimy zrobić wszystko żeby zabezpieczyć się szpitale też się zabezpieczają w tej chwili są wydzielane są sprawdzane jeżeli chodzi na okoliczność oddziałów intensywnej terapii wojewodowie w Stanach w stanie wyższej gotowości w tej chwili są postawione szpitale gdzie wojewodowie monitorują niż by łóżek monitorują niż by sprzętu także związanego z tym żeby osoby na intensywnej terapii z powikłaniami miały należytą opiekę