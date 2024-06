Ostre słowa prezydenta. "Proszę do Brukseli i starać się o pieniądze"

Jak chwilę potem dodał, "jeżeli Europa ma być przez nas chroniona przed nielegalną migracją, hybrydowym atakiem na granicę Unii Europejskiej, to niech się dołoży do tego". - Bo nie widzę powodu, dlaczego Polacy mieliby tylko z własnej kieszeni płacić - powiedział prezydent, dodając, że "my możemy z własnej kieszeni płacić na rozwój dróg lokalnych, tak jak czynił to rząd Zjednoczonej Prawicy".