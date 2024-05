Uwolniony Polak wrócił do kraju. Zaskakujące słowa o Dudzie

Do kraju powrócił Polak uwolniony z kongijskiego więzienia po interwencji władz. Jego zdaniem uwięziono go przez "niefortunną dyplomację prezydenta" podczas wizyty w Rwandzie. Według ministra w KPRP Mieszka Pawlaka to rozmowa Andrzeja Dudy z prezydentem Demokratycznej Republiki Konga doprowadziła do uwolnienia.