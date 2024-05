Hołownia rozmawiał z Dudą. "Prosiłem, żeby zmienił zdanie"

Lider Polski 2050 przyznał również, że ludzie z różnych środowisk próbowali przekować prezydenta do zmiany zdania. - Biskupi do niego jeździli, profesorowie, którzy są jednoznacznie kojarzeni z PiS i byli ich luminarzami prosili go o to w osobistych rozmowach, ja do niego dzwoniłem i prosiłem, żeby zdanie w tej sprawie zmienił. Mnóstwo ludzi próbowało przekonać pana prezydenta, że jego strachy są wyimaginowane, ale niestety on dalej w nie wierzy - powiedział Hołownia.