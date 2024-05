"Antypolskie", "obrzydliwe". Lawina komentarzy po prezydenckim wecie

Marek Belka przyznał, że prezydent ma prawo zawetować każdą ustawę. Uzasadnienie do weta były premier uznał natomiast za obraźliwe. "Wiązanie prawa do pielęgnacji języka regionalnego z wrogimi działaniami Rosji jest - jakby to powiedział wiceprezydent Mastalerek - obrzydliwe" - stwierdził na platformie X.