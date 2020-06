Andrzej Duda: nie pozwolę na eksperymenty z dziećmi

Ubiegający się o reelekcję prezydent zaznaczył, że od początku urzędowania nie miał żadnych wątpliwości, iż "trzeba działać dla rodziny". - I ten cały system był dla rodziny - mówił, nawiązując tym samym m.in. do programu 500 plus. - Jest artykuł 18 w polskiej konstytucji, gdzie jest jasno napisane, że rodzina jest pod szczególną opieką ze strony polskiego państwa i pod szczególną ochroną, tak sam, jak macierzyństwo, tak samo, jak rodzicielstwo - dodał.

Podkreślił, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a każdy, kto to podważa, "chce łamać polską konstytucję". Duda stwierdził również, że "rodzina jest wielopokoleniowa i to są dzieci, to są rodzice i to są rodzice tych rodziców, czyli dziadkowie dzieci". Oświadczył, że zawsze będzie bronił tradycyjnego modelu rodziny i nie pozwoli na wprowadzanie eksperymentów zwłaszcza tych, które używają do tego dzieci.