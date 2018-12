Andrzej Duda: Nie pozwolę, by ktokolwiek zamordował polskie górnictwo

Prezydent wprost ze szczytu klimatycznego w Katowicach przyjechał na obchody dnia św. Barbary, patronki górników. Andrzej Duda gościł w Brzeszczach, rodzinnej miejscowości byłej premier Beaty Szydło. Obiecał tam, że będzie bronił górnictwa przed wygaszeniem.

Prezydent Andrzej Duda obiecywał w Brzeszczach obronę polskiego górnictwa (PAP, Fot: Jacek Bednarczyk)

- Węgiel to nasz największy skarb, mamy największe zasoby w Europie. I proszę się nie martwić: dopóki ja pełnię w Polsce urząd Prezydenta, nie pozwolę na to, aby ktokolwiek zamordował polskie górnictwo - powiedział we wtorek prezydent.

Andrzej Duda przekonywał, że polski przemysł wydobywczy jest jednym z fundamentów gospodarki i gwarancją suwerenności energetycznej. Choć nazwał górnictwo branżą strategiczną, przyznał, że musi być ona unowocześniana.

Prezydent podziękował też górnikom za ich poświęcenie i pracę, którą nazwał wręcz "służbą".

Prezydent na trasie ze szczytu w Katowicach

Andrzej Duda nawiązał także do odbywającego się w Katowicach szczytu klimatycznego. Przekonywał górników, że organizacja takiej imprezy to okazja do przekonywania społeczności międzynarodowej do polskiej racji stanu.

Polska chce, by obciążenia związane z ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery brały głównie kraje dobrze rozwinięte. - To oznacza przede wszystkim uwzględnianie interesów społeczeństw, dbałość o ludzi, miejsca pracy, dbałość o rodzinę, o to wszystko, co jest naszą codziennością - zaznaczył prezydent.

Głowa państwa uczestniczyła w porannym panelu na szczycie klimatycznym COP24. Duda spotkał się tam m. in. z Arnoldem Schwarzeneggerem, medialną gwiazdę katowickiego eventu.