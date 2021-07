Andrzej Duda na wakacjach. Prezes PiS też pójdzie na urlop?

Od 3 do nawet 4 tygodni - tyle wyniesie tegoroczny urlop prezydenta Andrzeja Dudy. Jak ustalił reporter WP Sylwester Ruszkiewicz, prezydenckie wakacje będą przerywane na wizyty zagraniczne oraz państwowe uroczystości. Dziennikarz WP Marcin Makowski zwrócił uwagę na "rewelacyjny timing" urlopu Dudy wymieniając kryzys w relacjach z USA, Izraelem, Polski w UE oraz przygotowaniach do czwartej fali koronawirusa. - Nic nie wiem na temat tego urlopu (…), ale to przesada mówić, że jesteśmy w największym kryzysie od lat w relacjach międzynarodowych (…). Inwestycje amerykańskie w Polsce są rekordowe od lat, w środę prezes Kaczyński ogłosił największy kontrakt zbrojeniowy w postaci 300 nowych czołgów - mówił w programie "Tłit" Adam Bielan. Europoseł nie wie dokładnie, kiedy lider PiS wybiera się na wakacje, choć przewiduje, że większość parlamentarzystów zdecyduje się na niego w sierpniu (przerwa w obradach Sejmu - red.). - Na dziś wiemy, że jedynym liderem w Polsce na wakacjach jest Donald Tusk. Tak się zmęczył pracą, że po 4 dniach poszedł na urlop - ironizował polityk.