Andrzej Duda na pogrzebie Elżbiety II. Zaprosił króla Karola III do Polski

Król Karol III w Polsce. Zaproszenie od polskiego prezydenta

Andrzej Duda poinformował, że podczas spotkania w Pałacu Buckingham odbył krótką rozmowę z królem Karolem III. Polski prezydent przekazał wyrazy współczucia w imieniu całego narodu oraz zaprosił króla Karola III do Polski. "Rozmawiałem i z królem Karolem i królową, z jego małżonką. Przekazałem też nasze zaproszenie do odbycia wizyty w Polsce. Powiedziałem, że będziemy ogromnie zaszczyceni gdybyśmy mogli gościć parę królewską w naszym kraju. Oczywiście zostanie to rozważone" - poinformował prezydent.